Двор в Новосибирске затопило кипятком из-за прорыва трубы

В Новосибирске двор на улице Лескова затопило кипятком. Об этом сообщило издание Ngs.ru.

Авария произошла около 12 часов дня по местному времени. Горячей водой затопило парковку и двор. Также в одном месте провалился асфальт.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура и начала проверку.

В начале сентября в Костроме житель пожаловался на «гейзер кипящей воды», который бьет из-под земли рядом с детским садом №43. Одна из жительниц в комментариях подтвердила наличие проблемы и отметила, что «болото» существует уже неделю, но никто им не занимается.

Чуть позже в паблике появилось новое сообщение о том, что после обращения в приемную мэрии прорыв на магистральной тепловой сети устранили в течение суток.

В конце августа коммунальные службы завершили проведение ремонтных работ на центральном водопроводе Губкина в Белгородской области.

Ранее в Москве два человека провалились в люк с кипятком.