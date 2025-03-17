На северо-востоке Москвы кипяток залил десятки припаркованных автомобилей

Кипяток из прорвавшейся трубы залил припаркованные авто на Полярной улице в Москве

На северо-востоке Москвы прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Медведково улицу Полярная заливает горячая вода. На дороге пар, поток воды заливает улицу, автомобили и трамвайные пути», — говорится в сообщении портала.

Судя по видео, кипяток затопил парковки с машинами.

По данным Госавтоинспекции Москвы, движение транспорта на Полярной улице приостановлено.

16 декабря в Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

Также до этого в Новосибирске парковку и двор затопило кипятком из-за прорыва трубы. Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Москве затопило Перовское шоссе.