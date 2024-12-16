Одну из улиц Петербурга залило кипятком из-за прорыва трубы

В Петербурге одну из улиц залило кипятком из-за аварии. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, инцидент произошел 16 декабря на улице Маршала Захарова. Из-за прорыва трубы с кипятком всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

Движение по улице на текущий момент затруднено. На месте работают экстренные службы. Информации о причинах инцидента не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Новосибирске парковку и двор затопило кипятком из-за прорыва трубы. Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в жилом доме Москвы прорвало трубу с горячей водой.