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Хинштейн оценил социально-экономическое развитие Курской области

Хинштейн назвал трудным социально-экономическое развитие Курской области
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн охарактеризовал социально-экономическое развитие региона как «тяжелое и непростое» и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за внимание к проблемам области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается социально-экономического развития региона. Оцениваем его как трудное и сложное. И благодарен федеральному центру, конечно же, в первую очередь, президенту, за постоянное внимание к проблемам курского региона, за то, что держит на личном контроле то, что происходит у нас», — сказал Хинштейн на пресс-конференции.

17 марта пресс-служба Минобороны России сообщила, что подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах четырех населенных пунктов Суджанского района Курской области.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее глава Минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением.

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