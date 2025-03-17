Подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах четырех населенных пунктов Суджанского района Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, российские военные при помощи ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии поразили военнослужащих и технику украинских войск в районах шести населенных пунктов Курской области, а также 13 населенных пунктов Сумской области Украины.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее глава Минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением.