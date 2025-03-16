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В Калининградской области потушили пожар на производстве

МЧС: пожар в производственном здании в Калининградской области ликвидирован
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Shutterstock

Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в поселке Янтарный Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован на площади 1 500 кв. м. Причина устанавливается. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в тушении принимают участие около 50 специалистов и десять единиц техники. Специалисты МЧС несколькими часами ранее ликвидировали открытое горение на предприятии.

16 марта пожарные и спасательные подразделения потушили возгорание камыша в станице Елизаветинской в Краснодарском крае. В тушении были задействованы 30 специалистов и шесть единиц техники. Площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м.

12 марта произошел пожар в Центральном детском магазине в Москве. По информации МЧС, обошлось без пострадавших. В ведомстве рассказали, что до прибытия спасателей люди самостоятельно эвакуировались из здания в Театральном проезде.

Ранее пожар произошел в Институте вычислительной техники в Москве.

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