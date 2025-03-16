Пожарные потушили горящий Камыш под Краснодаром

Пожарные и спасательные подразделения потушили возгорание камыша в станице Елизаветинской под Краснодаром. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

«Пожар в станице Елизаветинской полностью ликвидирован», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:27 мск.

В тушении пожара принимали участие 30 специалистов и шесть единиц техники. Площадь возгорания составляла три тысячи квадратных метров.

В Краснодаре наблюдается сухая погода. 15 марта температура воздуха в регионе достигала 27-28 градусов тепла. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за повышенного риска возникновения пожаров.

15 сентября жители Воронежской области сообщили о возгорании сухой травы на большой площади. Огонь распространился на полях в поселке Рамонь и у железной дороги в селе Латное . На снятых очевидцами кадрах видно, как вдоль дороги горит сухая трава, а белый дым стелется по земле и поднимается в небо.

Ранее пожарные локализовали огонь на нефтекомплексе в Туапсе.