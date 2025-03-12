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В МЧС заявили, что при пожаре в Центральном детском магазине в Москве никто не пострадал

МЧС: в Москве при пожаре в Центральном детском магазине никто не пострадал
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Shutterstock

В Москве при пожаре в Центральном детском магазине никто не пострадал. Об этом сообщило столичное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пожарные ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:12 по московскому времени.

В ведомстве рассказали, что до прибытия спасателей люди самостоятельно эвакуировались из здания в Театральном проезде. Причина пожара устанавливается.

Незадолго до этого ТАСС сообщило, что Центральный детский магазин был эвакуирован из-за возгорания в витрине. По информации Telegram-канала SHOT, в магазине на Лубянке произошел пожар, который начался на первом этаже в пекарне Cinnabon.

10 марта сообщалось, что на территории рынка «Московский ряд», который расположен в Филимоновском районе российской столицы, произошел пожар. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. SHOT писал, что сначала огонь охватил палатку с фруктами. Далее он перекинулся на другие торговые точки.

Ранее в Подмосковье после атаки беспилотника ВСУ загорелся многоэтажный дом.

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