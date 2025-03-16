Пожарные сбили открытое горение на производстве под Калининградом

В поселке Янтарный Калининградской области пожарные ликвидировали открытое горение производственного здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

«Открытое горение ликвидировано», — заявил он.

До этого в МЧС сообщили, что по предварительным данным никто не пострадал. Пожар локализовали. В тушении принимают участие около 50 специалистов и десять единиц техники.

16 марта пожарные и спасательные подразделения потушили возгорание камыша в станице Елизаветинской в Краснодарском крае. В тушении были задействованы 30 специалистов и шесть единиц техники. Площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м.

12 марта произошел пожар в Центральном детском магазине в Москве. По информации МЧС, обошлось без пострадавших. В ведомстве рассказали, что до прибытия спасателей люди самостоятельно эвакуировались из здания в Театральном проезде.

Ранее пожар произошел в Институте вычислительной техники в Москве.