В Калининградской области горит производственное здание

В поселке Янтарный Калининградской области горит производственное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание чердачного помещения в производственном здании на площади 1 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, по предварительным данным, никто не пострадал. Пожар локализовали. В тушении принимают участие около 50 специалистов и десять единиц техники.

16 марта пожарные и спасательные подразделения потушили возгорание камыша в станице Елизаветинской в Краснодарском крае. В тушении были задействованы 30 специалистов и шесть единиц техники. Площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м.

12 марта произошел пожар в Центральном детском магазине в Москве. По информации МЧС, обошлось без пострадавших. В ведомстве рассказали, что до прибытия спасателей люди самостоятельно эвакуировались из здания в Театральном проезде.

Ранее пожар произошел в Институте вычислительной техники в Москве.