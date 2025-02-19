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Пожар произошел в Институте вычислительной техники в Москве

В Москве горит здание Института вычислительной техники

Пожар произошел в здании Института вычислительной техники им. С.А. Лебедева в Москве, площадь пожара — 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате происшествия обрушилась кровля здания на Варшавском шоссе. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

«На Варшавском шоссе горит административное здание на 1500 квадратах. Из него на улицу самостоятельно вышли 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что на месте находятся пожарные бригады, которые занимаются ликвидацией возгорания.

10 февраля в парке «Сокольники» на северо-востоке Москвы загорелась крыша ресторана «Джи Джи Гриль». Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате ЧП в заведении обрушилась крыша.

Ранее москвич получил ожоги более 50% тела, спасая близких от горящего моноколеса.

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