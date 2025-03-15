В Сербии оцепили президентский дворец и парламент на фоне беспорядков

Силы министерства внутренних дел Сербии оцепили здания президентской резиденции и парламента на фоне массовых акций протеста в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики оцепили здание резиденции, движение на прилегающих улицах перекрыто. По данным информагентства, рядом дежурят пожарные и бригады скорой помощи.

Кроме того, расположенный поблизости парламент Сербии также окружен специальными подразделениями МВД.

По данным МВД Сербии, число протестующих в Белграде достигло 31 тысячи человек.

Накануне сообщалось, что участники масштабной акции протеста разгромили тракторы сторонников Вучича. Около двух сотен тракторов появились вокруг Пионерского парка в Белграде, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером 14 марта протестующие разгромили их, повредив мелкие детали и номера, проколов шины и разбив окна.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.