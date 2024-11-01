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Число погибших при обрушении на вокзале в Сербии выросло до 11

МВД: количество погибших при обрушении крыши на вокзале в Сербии возросло до 11

Число погибших при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад увеличилось до 11. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич, передает РИА Новости.

Он добавил, что число погибших неокончательное. В центр неотложной помощи продолжают привозить раненых. Журналисты сообщали, что каждые несколько минут там появляются новые машины с пострадавшими.

В пятницу днем навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание железнодорожного вокзала. Сообщалось, что его должны были реконструировать, однако работы так и не прошли.

Власти города объявили трехдневный траур. Кроме того, 2 ноября объявлен однодневный национальный траур.

До этого в Уфе во время ремонта на крыше одного из жилых домов обрушилась часть кирпичной кладки. В МЧС сообщили, что обрушился парапет на площади в 10 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал. Также жильцов дома не эвакуировали.

Ранее в Волгограде обрушилась кирпичная кладка с крыши гаража.

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