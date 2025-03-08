Вучич не исключает радикализации протестов в Сербии

В Сербии стоит ожидать радикализации протестов студентов и сторонников оппозиции. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает РИА Новости.

«Все идет к радикализации», — подчеркнул он.

Это связано с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии, объяснил Вучич.

«Они должны тем извне, кто вложил огромные деньги в разрушение свободолюбивой независимой и суверенной власти в нашей стране <…> Цветная революция в Сербии не пройдет», — сказал президент Сербии.

Накануне сообщалось, что в Белграде массовая акция протеста, организованная студентами и оппозиционно настроенными гражданами, привела к блокированию центральной улицы города.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождения от преследования всех задержанных на протестах.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.