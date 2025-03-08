Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич не исключает радикализации протестов в Сербии

Вучич спрогнозировал радикализацию протестов студентов в Сербии
close
Darko Vojinovic/AP

В Сербии стоит ожидать радикализации протестов студентов и сторонников оппозиции. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает РИА Новости.

«Все идет к радикализации», — подчеркнул он.

Это связано с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии, объяснил Вучич.

«Они должны тем извне, кто вложил огромные деньги в разрушение свободолюбивой независимой и суверенной власти в нашей стране <…> Цветная революция в Сербии не пройдет», — сказал президент Сербии.

Накануне сообщалось, что в Белграде массовая акция протеста, организованная студентами и оппозиционно настроенными гражданами, привела к блокированию центральной улицы города.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождения от преследования всех задержанных на протестах.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами