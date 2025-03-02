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В Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича

Вице-премьер Вулин: у протестующих нет шансов свергнуть Вучича
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Григорий Сысоев/РИА Новости

У организаторов протестов в Сербии нет шансов на свержение президента республики Александара Вучича. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы правительства Сербии Александар Вулин.

«У них нет ни одного человека, который мог бы сместить Александара Вучича. Их основная проблема в том, что у них нет ни одной подходящей личности», — заявил он.

По словам Вулина, организаторы протестов просто пытаются спровоцировать инцидент, который приведет к серьезным политическим проблемам.

До этого он заявлял, что в Сербии пытаются провести государственный переворот. Вулин подчеркнул, что правительство страны справится с проблемой, поскольку большая часть народа его поддерживает. Он отметил, что государственный переворот состоит из четырех этапов. Во время первого начинаются антиправительственные протесты. На втором — отрицаются какие-либо позитивные тенденции в обществе.

На третьем этапе, которого как раз достигла Сербия, происходит программирование лидеров. Заключительной же стадией являются массовые протесты и «лихорадочный поиск» инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего в стране не может остаться прежним.

Ранее Шойгу пообещал Сербии помочь с сохранением стабильности.

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