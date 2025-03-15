В Белграде на акцию протеста вышли более 30 тысяч человек

МВД Сербии: на акцию протеста в Белграде вышли свыше 30 тысяч человек

Число протестующих в Белграде — столице Сербии — достигло 31 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД республики.

«Общее число собравшихся [в городе], включая прибывших из других частей Сербии и встречавших их белградцев, составило около 31 тысячи человек», — говорится в публикации.

Серьезных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого сообщалось, что участники масштабной акции протеста в Белграде разгромили трактора сторонников президента Сербии Александара Вучича. Около двух сотен тракторов появились вокруг Пионерского парка в Белграде, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером протестующие разгромили трактора, повредив мелкие детали и номера, проколов шины и разбив окна.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Это связано с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии, объяснил он.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.