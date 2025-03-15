В центре Белграда проходит многотысячная акция протеста

Участники масштабной акции протеста в Белграде разгромили трактора сторонников президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, протестующие разбили окна и спустили шины тракторам, которые используют сторонники президента Вучича.

Около двух сотен тракторов появились вокруг Пионерского парка в Белграде, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Поздно вечером протестующие разгромили трактора, повредив мелкие детали и номера, проколов шины и разбив окна.

8 марта Вучич говорил о радикализацию протестов студентов в Сербии.

Это связано с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии, объяснил Вучич.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.