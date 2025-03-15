Британский суд оставил под стражей российского капитана контейнеровоза Solong

Британский суд оставил под стражей Владимира Мотина, капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с американским танкером Stena Immaculate у берегов Британии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, адвокаты 59-летнего Мотина не подавали ходатайство об освобождении под залог.

Капитан обвиняется в преступной халатности. Как стало известно во время судебного заседания, 38-летнего филиппинского моряка Марка Пернии не стало в результате инцидента.

Столкновение произошло 10 марта. Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали.

Позже на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Позднее стало известно, что контейнеровоз Solong перевозил ядовитый цианид натрия.

12 марта выяснилось, что капитаном контейнеровоза Solong является гражданин России.

Ранее танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Турции.