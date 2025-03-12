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СМИ: капитаном столкнувшегося у берегов Британии с танкером судна оказался россиянин

Капитан судна, врезавшегося в танкер у берегов Британии, имеет гражданство РФ
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Phil Noble/Reuters

Капитаном контейнеровоза Solong, который столкнулся с нефтяным танкером у берегов Великобритании в Северном море, является гражданин России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на германскую компанию Ernst Russ, которая владеет судном.

По его информации, в состав экипажа контейнеровоза входят граждане РФ и Филиппин.

Накануне британские правоохранительные органы сообщили о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в причастности к столкновению грузового судна Solong с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали в результате инцидента.

Позже на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Позднее стало известно, что контейнеровоз Solong перевозил ядовитый цианид натрия.

Ранее танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Турции.

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