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На борту танкера после столкновения в Северном море произошли взрывы

На танкере, столкнувшемся с судном у берегов Британии, прогремели взрывы
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Stringer/dpa/Global Look Press

На борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы после столкновения с контейнеровозом Solong у побережья Великобритании. Об этом сообщили в судоходной компании Crowley.

«Примерно в 10:00 UTC, находясь на якорной стоянке у побережья Северного моря в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate, управляемый Crowley, столкнулся с контейнеровозом Solong», — говорится в релизе.

Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание. Также уточняется, что после инцидента на борту танкера произошли взрывы. Всего на обоих судах были 36 человек. Сейчас их безопасности ничего не угрожает, сообщили в компании.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали в результате инцидента.

Ранее танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Турции.

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