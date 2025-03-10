Судно, врезавшееся в танкер у берегов Британии, перевозило опасный яд

Reuters: врезавшееся в танкер в Северном море cудно перевозило цианид натрия

Судно Solong, которое врезалось в нефтяной танкер в Северном море неподалеку от британских берегов, перевозило ядовитый цианид натрия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на морского провайдера данных Lloyd«s List Intelligence.

«Судно Solong... перевозит 15 контейнеров цианида натрия среди другого прочего груза», — указано в сообщении.

Кроме того, утверждается, что на борту контейнеровоза находился алкоголь.

Цианид натрия — опасное вещество, которое может вызвать удушье и сердечную недостаточность как у человека, так и у животных.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали в результате инцидента.

Ранее стало известно, что на борту танкера после столкновения в Северном море произошли взрывы.