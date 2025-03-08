Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Турции

IHA: у берегов Стамбула столкнулись танкер и контейнеровоз

В Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись 270-метровый танкер Mia и 130-метровый контейнеровоз Orita. Об этом пишет агентство IHA.

По информации издания, столкновение произошло в девяти километрах от береговой линии. В результате происшествия разрушился балластный отсек танкера, и грязная вода попала в море.

К месту инцидента были направлены буксиры. Обошлось без пострадавших, добавило агентство.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря, его начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района. Позже загрязнение дошло и до Крыма.

Также сообщалось, что загрязненными оказались более 50 километров прибрежных территорий и 800 квадратных километров акватории.

Минтранс РФ уже рассмотрел пять основных вариантов утилизации мазута с затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212» из множества ранее представленных предложений. Сейчас выбранный вариант проходит необходимые согласования в федеральных органах власти.

Ранее россиянам раскрыли, когда пляжи Анапы будут полностью очищены от мазута.