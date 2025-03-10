Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Танкер и грузовое судно столкнулись у побережья Британии

ТАСС: в Великобритании столкнулись танкер и грузовое судно

На северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Об этом говорится в сообщении британского Агентства морской безопасности и береговой охраны, его цитирует ТАСС.

По информации Агентства морской безопасности, столкновение произошло у берегов графства Восточный райдинг Йоркшира на северо-востоке страны. В спасательной операции были задействованы авиация и пожарные суда. На данный момент о других подробностях не сообщается.

8 марта в Мраморном море у берегов Стамбула, в девяти километрах от береговой линии, столкнулись 270-метровый танкер Mia и 130-метровый контейнеровоз Orita. В результате происшествия разрушился балластный отсек танкера, и грязная вода попала в море. К месту инцидента были направлены буксиры. Обошлось без пострадавших.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря, его начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района. Позже загрязнение дошло и до Крыма.

Ранее в порту Новороссийска столкнулись танкер и сухогруз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами