Пострадавший во время взрыва газа в Тобольске ребенок скончался в больнице

Мальчик, пострадавший от взрыва газа в Тобольске Тюменской области, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«‎Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. Тюменский ожоговый центр использует самые современные технологии, в нем работают врачи с большим опытом, но травмы при пожаре получаются слишком серьезными», — написал глава Тюменской области.

Он также выразил соболезнования близким ребенка и отметил, что власти окажут им материальную помощь.

12 марта в доме на Октябрьской улице в Тобольске произошел взрыв. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после этого начался пожар. Пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в результате инцидента получило повреждение остекление в соседних многоквартирных домах.

Образовавшийся пожар локализовали на площади 100 квадратных метров и потушили. Позднее в правительстве Тюменской области сообщили, что жилой дом на Октябрьской был полностью разрушен в результате взрыва газа.

Ранее в МЧС рассказали о важности цвета пламени бытового газа.