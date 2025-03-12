Женщина и ребенок пострадали от взрыва газа в Тюменской области

SHOT: в Тобольске от взрыва газа получили травмы женщина и ребенок

В Тобольске Тюменской области произошел взрыв газа. Пострадали женщина и ребенок, передает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ЧП случилось в частном доме на улице Октябрьской. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после в доме, где взорвался газ, начался пожар.

В пятиэтажных домах, расположенных неподалеку, ударной волной выбило окна, пишет SHOT.

В ночь на 5 марта в жилой пятиэтажке в Белореченске взорвался бытовой газ и обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Из здания эвакуировали жильцов на время разбора завалов.

Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко позже сообщил, что один из пострадавших — 32-летний мужчина — получил ожоги 70% тела. Еще один пострадавший попал в больницу с переломом бедра.

6 января взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По данным МЧС, инцидент случился в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены. Из-за произошедшего пострадали несколько человек.

Ранее газ взорвался в жилом доме на севере Москвы.