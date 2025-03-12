Сотрудники МЧС локализовали пожар после взрыва газа в Тюменской области

МЧС: в Тобольске локализовали пожар после взрыва газа в частном доме

В городе Тобольске Тюменской области локализовали возгорание после взрыва газа в частном доме. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС локализовали пожар на 100 квадратных метрах», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:55 по московскому времени.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента повреждено остекление в соседних многоквартирных домах.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что ЧП случилось в частном доме на улице Октябрьской. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после в доме, где взорвался газ, начался пожар. В результате инцидента пострадали женщина и ребенок.

8 марта стало известно, что в городе Аргун Чеченской Республики при взрыве газо-воздушной смеси пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Инцидент произошел в магазине строительных товаров.

До этого в Дагестане в результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание кровли дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси. Огонь ликвидировали на площади в 15 квадратных метров.

Ранее в МЧС рассказали о важности цвета пламени бытового газа.