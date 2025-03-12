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В МЧС рассказали о важности цвета пламени бытового газа

МЧС: по цвету пламени бытового газа можно определить неисправность оборудования
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Цвет пламени бытового газа может свидетельствовать о неисправности оборудования. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС Российской Федерации.

Собеседник агентства уточнил, что цвет газа при горении должен быть синим. Если пламя окажется желтого цвета, то это указывает на неисправность газового оборудования. В этом случае необходимо выключить плиту и по телефонному номеру 104 вызвать газовую службу.

В ведомстве добавили, что ремонт газового оборудования должны проводить только профессионалы.

8 марта сообщалось, что четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газо-воздушной смеси в городе Аргун в Чечне.

9 января в Дагестане в результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание кровли дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси. Огонь ликвидировали на площади в 15 квадратных метров.

Ранее на Кубани рассказали о пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Белореченске.

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