Пожарные потушили возгорание, возникшее после взрыва в Тобольске

МЧС: возникший после взрыва в доме в Тобольске пожар был потушен

Пожарные потушили возгорание, возникшее после взрыва в частном доме на улице Октябрьской в Тобольске. Об этом МЧС России сообщило в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тобольске», — говорится в сообщении.

12 марта в здании на Октябрьской произошел взрыв. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после этого начался пожар. Пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в результате инцидента получило повреждение остекление в соседних многоквартирных домах.

Образовавшийся пожар локализовали на площади 100 квадратных метров. Позднее в правительстве Тюменской области сообщили, что жилой дом на Октябрьской был полностью разрушен в результате взрыва газа.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при взрыве газо-воздушной смеси в Чечне.