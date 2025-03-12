Стало известно о разрушении дома в Тобольске после взрыва

Жилой частный дом на улице Октябрьская в Тобольске полностью разрушился в результате взрыва. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале.

«Спасатели осуществляют оповещение населения близ стоящих поврежденных домов. При необходимости производят эвакуацию жителей», — говорится в публикации.

До этого в Тобольске потушили открытое горение после взрыва газа в частном доме. В настоящее время специалисты МЧС разбирают и проливают конструкции.

В ведомстве уточнили, что пожар локализовали на площади 100 квадратных метров. В результате инцидента получило повреждение остекление в соседних многоквартирных домах.

12 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что ЧП случилось в частном доме на улице Октябрьской. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после в доме, где взорвался газ, начался пожар. Пострадали женщина и ребенок.

Ранее в МЧС рассказали о важности цвета пламени бытового газа.