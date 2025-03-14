Российскому капитану судна, столкнувшегося с танкером в Британии, предъявили обвинения

Полиция Великобритании предъявила обвинения капитану контейнеровоза Solong, который столкнулся с американским нефтяным танкером Stena Immaculate у берегов Соединенного Королевства в Северном море. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, мужчина обвиняется в преступной халатности, которая повлекла за собой смерть человека.

11 марта британские правоохранительные органы сообщили о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в причастности к столкновению грузового судна Solong с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море. Позднее сообщалось, что капитаном Solong оказался россиянин. Посольство РФ в Лондоне подтвердило, что задержанный капитан Solong является гражданином России.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали. Позднее на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Solong перевозил ядовитый цианид натрия.