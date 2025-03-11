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Одного человека задержали после столкновения судов недалеко от берегов Британии

Reuters: один человек задержан после столкновения судов недалеко от Британии
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Полиция Великобритании задержала 59-летнего мужчину по подозрению в причастности к столкновению грузового судна Solong с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на британских правоохранителей.

«Полиция Хамберсайда сообщила в своем заявлении, что арестовала 59-летнего мужчину... в связи со столкновением», — говорится в сообщении.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали в результате инцидента.

Позже на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Позднее стало известно, что Solong перевозило ядовитый цианид натрия.

Ранее сообщалось, что в Британии пытаются справиться с разливом топлива в Северном море.

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