Посольство подтвердило, что задержанный капитан судна Solong — россиянин

Посольство России подтвердило, что задержанный капитан судна Solong является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российские дипломаты провели разговор с задержанным капитаном судна, а также поддерживают контакт с его адвокатом и семьей. Дипломаты добавили, что он чувствует себя хорошо.

11 марта британские правоохранительные органы сообщили о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в причастности к столкновению грузового судна Solong с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море. Позднее сообщалось, что капитаном Solong оказался россиянин.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали. Позднее на борту танкера Stena Immaculate произошли взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Solong перевозил ядовитый цианид натрия.