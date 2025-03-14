Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Суд арестовал имущество главреда «Медиазоны»

Суд арестовал имущество главреда «Медиазоны» Смирнова в рамках уголовного дела
close
Сергей Смирнов (признан в РФ иностранным агентом)/Youtube

Бутырский суд Москвы наложил арест на имущество главного редактора «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) в рамках уголовного дела об уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого Смирнова С.С. удовлетворено», — заявили в суде.

6 марта стало известно, что Смирнова объявили в розыск. По какой именно статье разыскивается главред «Медиазоны», неизвестно.

В конце декабря Смирнов стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иноагента. Он в течение длительного времени не ставил в своих материалах в интернете маркировку соответствующего статуса.

Осенью прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал главреда «Медиазоны» на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

Министерство юстиции РФ внесло Смирнова в соответствующий перечень в сентябре 2021 года. Тогда же аналогичный статус получила «Медиазона».

Ранее Слепаков обжаловал иноагентский штраф.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами