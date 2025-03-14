Суд арестовал имущество главреда «Медиазоны»

Бутырский суд Москвы наложил арест на имущество главного редактора «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) в рамках уголовного дела об уклонении от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого Смирнова С.С. удовлетворено», — заявили в суде.

6 марта стало известно, что Смирнова объявили в розыск. По какой именно статье разыскивается главред «Медиазоны», неизвестно.

В конце декабря Смирнов стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иноагента. Он в течение длительного времени не ставил в своих материалах в интернете маркировку соответствующего статуса.

Осенью прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал главреда «Медиазоны» на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

Министерство юстиции РФ внесло Смирнова в соответствующий перечень в сентябре 2021 года. Тогда же аналогичный статус получила «Медиазона».

Ранее Слепаков обжаловал иноагентский штраф.