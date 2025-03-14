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Слепаков обжаловал иноагентский штраф

Слепаков обжаловал в Мосгорсуде штраф за посты без маркировки иноагента
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Комик и музыкант Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) пытался обжаловать в Московском городском суде штраф за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«В жалобе, поданной в Московский городской суд, адвокат [Слепакова] просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе — о снижении размера штрафа», — сказано в материалах суда.

В документах говорится, что сторона защиты посчитала вину артиста в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ недоказанной, а назначенное наказание необоснованным и чрезмерно суровым.

5 марта сообщалось, что Мосгорсуд назначил комику штраф в размере 30 тысяч рублей за посты в Telegram без иноагентской маркировки.

Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста России, юморист получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом, негативно отзывался о гражданах РФ. Кроме того, на своих концертах артист исполнял антироссийские песни.

Ранее сообщалось, что гонорары Слепакова упали в десятки раз после отъезда из России.

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