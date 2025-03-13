Названа возможная причина пожара на ТЭЦ-16 в Москве

ТАСС: пожар на ТЭЦ в Москве мог произойти из-за нарушения техники безопасности

Нарушение техники безопасности во время ремонтных работ рассматривается как возможная причина пожара на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) №16 в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

До этого представитель экстренных служб заявил агентству РИА Новости, что причиной возгорания на крыше выведенного из эксплуатации административного здания ТЭЦ-16 стали, предположительно, сварочные работы.

13 марта в Москве на ТЭЦ №16, расположенной на 3-й Хорошевской улице, произошел пожар. Огонь вспыхнул на крыше восьмиэтажного здания, очевидцы сообщали о клубах черного дыма. После прибытия на место происшествия у пожарных возникли проблемы с подъездом к объекту из-за ограничений на контрольно-пропускном пункте, так как ТЭЦ является режимным объектом. В районе места происшествия перекрыли движение транспорта.

Незадолго до этого пожар произошел в здании промышленного предприятия в Калужской области после падения украинского дрона. Один из сотрудников предприятия получил легкое ранение, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировали возгорание.