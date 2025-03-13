В Москве произошел пожар на крыше ТЭЦ-16

SHOT: пожар охватил крышу ТЭЦ-16 на 3-й Хорошевской улице в Москве

В Москве на ТЭЦ №16, расположенной на 3-й Хорошевской улице, произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, огонь вспыхнул на крыше восьмиэтажного здания, очевидцы сообщают о клубах черного дыма. На место происшествия направляются экстренные службы, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

SHOT также сообщает, что пожарные не могут подъехать к объекту из-за ограничений на КПП, так как ТЭЦ является режимным объектом.

Отмечается, что площадь пожара на ТЭЦ-16 постоянно увеличивается. На данный момент она составляет 300 квадратов.

Строительство ТЭЦ-16 началось в 1940 году, а в 1955 году станция была введена в эксплуатацию. Ее электрическая мощность составляет 651 МВт, а тепловая — 1408 Гкал/час.

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