В Москве на ТЭЦ-16 ликвидировано возгорание

«Мосэнерго»: пожар на ТЭЦ-16 ликвидирован без последствий для энергоснабжения

На северо-западе Москвы ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».

Отмечается, что на работу электростанции происшествие не повлияло.

«На ТЭЦ-16 ликвидировано возгорание на кровле здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ», — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, энергоснабжение потребителей нарушено не было, ТЭЦ-16 несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

До этого в Москве перекрыли движение транспорта в районе горящей ТЭЦ-16.

13 марта в Москве на ТЭЦ №16, расположенной на 3-й Хорошевской улице, произошел пожар.

Утром 13 марта в Калужской области в здании промышленного предприятия произошел пожар после падения украинского дрона. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее украинские беспилотники повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области.