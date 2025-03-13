Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве перекрыли движение транспорта из-за горящей ТЭЦ

В Москве перекрыли движение транспорта в районе горящей ТЭЦ
close
Яндекс Карты

В Москве перекрыли движение транспорта в районе горящей ТЭЦ-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Движение транспорта в районе горящей ТЭЦ-16 на 3-й Хорошевской улице полностью перекрыто», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что число дорожно-транспортных происшествий на МКАДе уменьшилось на 34%. Таких показателей удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.

Кроме того, в Москве на МКАДе ограничат движение автомобилей на двух полосах до 30 декабря 2025 года. Это связано с проведением строительных работ.

В Дептрансе водителей предупредили, что с 15 марта по 15 апреля 2025 года на участке местного проезда в районе дома номер 20 по улице Сталеваров движение транспорта будет также ограничено.

Ранее в Подмосковье ДТП с фурами парализовало движение авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами