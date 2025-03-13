В Москве перекрыли движение транспорта из-за горящей ТЭЦ

В Москве перекрыли движение транспорта в районе горящей ТЭЦ-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Движение транспорта в районе горящей ТЭЦ-16 на 3-й Хорошевской улице полностью перекрыто», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что число дорожно-транспортных происшествий на МКАДе уменьшилось на 34%. Таких показателей удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.

Кроме того, в Москве на МКАДе ограничат движение автомобилей на двух полосах до 30 декабря 2025 года. Это связано с проведением строительных работ.

В Дептрансе водителей предупредили, что с 15 марта по 15 апреля 2025 года на участке местного проезда в районе дома номер 20 по улице Сталеваров движение транспорта будет также ограничено.

Ранее в Подмосковье ДТП с фурами парализовало движение авто.