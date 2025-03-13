Названа возможная причина пожара на крыше ТЭЦ-16 в Москве

По предварительным данным, причиной возгорания на крыше выведенного из эксплуатации административного здания ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы стали, предположительно, сварочные работы. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«Предварительная причина пожара на кровле здания — проводимые огневые работы», — отметил собеседник агентства.

13 марта в Москве на ТЭЦ №16, расположенной на 3-й Хорошевской улице, произошел пожар. Огонь вспыхнул на крыше восьмиэтажного здания, очевидцы сообщают о клубах черного дыма. На место происшествия направлены экстренные службы. При этом у пожарных возникли проблемы с подъездом к объекту из-за ограничений на КПП, так как ТЭЦ является режимным объектом.

В тот же день в Калужской области в здании промышленного предприятия начался пожар после падения украинского дрона. Один из сотрудников предприятия получил легкое ранение, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее украинские беспилотники повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области.