В Калужской области произошел пожар после падения украинского дрона

В Калужской области после падения БПЛА возник пожар на промышленном предприятии

В Калужской области после падения украинского беспилотного летательного аппарата произошел пожар в здании промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 13 марта сбили 77 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над шестью регионами России, 25 из них пришлись на Калужскую область.

По словам Шапши, вражеские беспилотники были перехвачены и уничтожены на территории Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещовского и Ульяновского районов Калужской области.

Возгорание на промышленном предприятии было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести, ему оказали медицинскую помощь, рассказал губернатор.

Также дрон при падении повредил вышку связи и линию электроснабжения в Хвастовичском районе.

На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы. По предварительной информации, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил Шапша.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаку беспилотников ВСУ на Подмосковье как «демонстрацию независимости», а не силы.