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В столице Украины прогремели новые взрывы

Страна.ua: в Киеве снова прогремели взрывы
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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его данным, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Некоторое время назад в небе над Киевом перед взрывом заметили пролетающий объект, который напоминает метеорит.

12 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по отелю «Дружба» в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. По его словам, в здании размещались французские наемники и офицеры ВСУ, которых «готовили к переброске в Курскую область». Он не уточнил число потерь среди наемников.

В сети появилось видео с моментом удара «Искандера» по гостинице «Дружба», где противник размещает иностранных специалистов. На кадрах с места происшествия видно, как в здание прилетает ракета, а затем происходит огненная вспышка, и поднимается облако дыма и пыли.

Ранее в Одессе заметили густое облако дыма после удара ВС РФ по нефтебазе.

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