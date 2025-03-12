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На видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге

Ракетный удар ВС РФ по отелю в Кривом Роге сняли на видео
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РИА «Новости»

В сети появилось видео с моментом удара «Искандера» по отелю в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, в котором находились иностранные наемники ВСУ. Ролик появился в Telegram-канале «Всевидящее око».

В украинских Telegram-каналах и пабликах пишут, что российские военные ударили по гостинице «Дружба», где противник размещает иностранных специалистов. На кадрах с места происшествия видно, как в здание прилетает ракета, а затем происходит огненная вспышка, и поднимается облако дыма и пыли.

Сколько именно наемников ВСУ удалось уничтожить в результате этого удара, не уточняется.

Серия взрывов произошла в Кривом Роге утром 12 марта. Как пишут украинские издания, воздушную тревогу в городе объявили в 08:13 мск. Через две минуты оперативные службы уточнили, что в Кривой Рог летит баллистическая ракета, а еще через минуту появились сообщения о взрыве. В 08:36 ВВС Украины предупредили о приближении второй ракеты.

Предыдущий удар по отелю с иностранными наемниками в Кривом Роге был нанесен российскими военными 6 марта. В результате ракетной атаки «Искандером» были уничтожены 28 французов, воюющих на стороне ВСУ.

Ранее расчет «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ.

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