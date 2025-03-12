Россия нанесла удар по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге

Российские военные нанесли ракетный удар по отелю «Дружба» в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

По его словам, в здании размещались французские наемники и офицеры ВСУ, которых «готовили к переброске в Курскую область». Он не уточнил число потерь среди наемников.

Днем 12 марта в сети появилось видео с моментом удара «Искандера» по отелю в Кривом Роге, в котором находились иностранные наемники ВСУ. В украинских Telegram-каналах и пабликах пишут, что российские военные ударили по гостинице «Дружба», где противник размещает иностранных специалистов. На кадрах с места происшествия видно, как в здание прилетает ракета, а затем происходит огненная вспышка, и поднимается облако дыма и пыли.

Серия взрывов произошла в Кривом Роге утром 12 марта. Как пишут украинские издания, воздушную тревогу в городе объявили в 08:13 мск. Через две минуты оперативные службы уточнили, что в Кривой Рог летит баллистическая ракета, а еще через минуту появились сообщения о взрыве. В 08:36 ВВС Украины предупредили о приближении второй ракеты.

Ранее в России заочно приговорили американского наемника к 23 годам лишения свободы.