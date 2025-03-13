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В небе над Киевом заметили неопознанный объект

В небе над Киевом перед взрывом заметили объект, напоминающий метеорит
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Matthias Balk/Global Look Press

В небе над Киевом перед взрывом заметили пролетающий объект, который напоминает метеорит. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором предполагают метеорит», — пишет канал, публикуя две видеозаписи, сделанные вечером в украинской столице.

В 00:36 мск «Страна» сообщала о взрыве на левом берегу Киева. Там добавили, что после этого в городе была объявлена воздушная тревога.

В 01:11 мск издание также заявило, что взрывы в Киеве продолжаются.

Яркий падающий объект ранее был замечен над Киевской, Харьковской и Житомирской областями Украины в августе прошлого года. Украинские СМИ предполагали, что это метеор или спутник.

В сентябре 2024 года сообщалось, что метеороид диаметром около полутора метров вошел в земную атмосферу и сгорел в нескольких сотнях километров от столицы Филиппин Манилы.

Ранее уфолог назвал причину загадочной вспышки в небе над Киевом.

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