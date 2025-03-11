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В Одессе заметили густое облако дыма после удара ВС РФ по нефтебазе

На Украине сообщили о густом облаке смога в Одессе после удара РФ по нефтебазе
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский город Одесса накрыло густым облаком дыма после ночного удара Вооруженных сил (ВС) России по местной нефтебазе. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

По данным канала, в городе продолжается масштабный пожар. Работники нефтебазы сообщили о поражении резервуара с топливом.

Очевидец сообщил в интервью изданию, что в ближайшее время возгорание вряд ли удастся потушить. Жителей призвали закрывать окна.

7 марта в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю российские войска нанесли семь массированных ударов по объектам на территории Украины, используя высокоточное оружие и ударные беспилотники.

По информации ведомства, в результате этих ударов были поражены объекты военной инфраструктуры, включая военные аэродромы, склады с боеприпасами, производственные цеха, хранилища и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру Украины.

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