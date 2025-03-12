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Хинштейн рассказал об эвакуации жителей из освобожденной Суджи

Хинштейн сообщил о 68 эвакуированных жителях освобожденной Суджи
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Telegram-канал Александр Хинштейн

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что из освобожденной Суджи были эвакуированы 68 человек.

«68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи», — написал он.

Хинштейн уточнил, что на данный момент 52 человека уже размещены в пунктах временного размещения (ПВР) на территории региона, 16 человек забрали родственники.

Экстренная госпитализация никому не потребовалась. На местах работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности, полиции.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают город. Кроме того, подразделения группировки российских войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области.

Ранее Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области.

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