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Сбежавшие из Суджи украинские солдаты оставили послание российским военным

Сбежавшие из Суджи военные ВСУ пожелали ВС РФ «научиться воевать»
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Global Look Press

Отступившие из города Суджа в Курской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили послание российским военнослужащим с рекомендацией «научиться воевать». Кадрами поделился Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Надпись, которую оставили украинские солдаты гласит: «Русские, научитесь воевать». Вероятно, она была сделана перед зданием администрации города.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник писало, что в Судже по состоянию на 12 марта находится несколько тысяч солдат ВСУ.

Источник добавил, что некоторые бойцы пытаются бежать в направлении границы с Сумской областью, однако все дороги на данном направлении находятся под контролем российской армии.

В свою очередь источник РИА Новости сообщал, что российские военнослужащие, вышедшие в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) через газопровод, вырыли 500-метровую траншею, чтобы дойти до трубы, идущей до газоизмерительной станции в Судже Курской области.

Ранее силовики заявили, что путей для бегства ВСУ из Суджи фактически нет.

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