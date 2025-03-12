Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать оценку сообщениям о поражении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Трансляцию его выступления, посвященного итогам украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии, провел YouTube-канал издания «Общественное».

«Наше командование делает все необходимое, чтобы минимизировать потери среди личного состава», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают выполнять задачи в регионе, несмотря на «максимальное давление» со стороны российских войск.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. При этом также сообщалось, что небольшие группы украинских солдат пытаются «просочиться» обратно в Суджу. Кроме того, подразделения группировки российских войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области. В министерстве заявили, что российские военные взяли под контроль Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Ранее российские военные показали, что ВСУ оставили после себя в Курской области.