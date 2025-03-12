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Флаг России подняли возле здания администрации Суджи

Военные водрузили российский флаг на здание администрации Суджи

Российские военные подняли флаг РФ в центре Суджи возле здания местной администрации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным источника, триколор в самом центре города подняли бойцы 11-й бригады ВДВ.

«Сейчас наши военные продолжают закрепляться там и выдавливать противника в сторону Сумской области. Бои идут непрерывно», — говорится в сообщении.

Недавно агентство ТАСС со ссылкой на источник писало, что в Судже Курской области на 12 марта находится несколько тысяч солдат Вооруженных сил Украины.

Источник добавил, что некоторые бойцы пытаются бежать в направлении границы с Сумской областью, однако все дороги на данном направлении находятся под контролем российской армии.

В свою очередь источник РИА Новости сообщал, что российские военнослужащие, вышедшие в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) через газопровод, вырыли 500-метровую траншею, чтобы дойти до трубы, идущей до газоизмерительной станции в Судже Курской области.

Ранее силовики заявили, что путей для бегства ВСУ из Суджи фактически нет.

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