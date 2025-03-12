SHOT сообщил о переходе Суджи под полный контроль армии России

Город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, в Судже осталось совсем немного украинских солдат, которые продолжают пытаться покинуть город. Часть из них сумела найти укрытия, остальные либо получили ранения, либо пополнили список безвозвратных потерь ВСУ.

В настоящее время подразделения ВС РФ наносят удары по отступающим бойцам ВСУ, а также проверяют дома в населенном пункте и брошенную технику НАТО на предмет минирования. Отмечается, что находившиеся в городе местные жители начали покидать укрытия, чтобы поприветствовать российских солдат.

12 марта авторы в украинских Telegram-каналах появилась информация, что командование ВСУ начало выводить войска из Суджи. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса» и не стали связывать происходящее с неудачами на Курском направлении, которые украинские войска переживают уже не первый месяц.

Позднее стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации.

Ранее сообщалось о подвиге морпеха, который с двумя ранениями захватил опорник ВСУ под Суджей.